شريحة لحم تتسبب بموجة انتقادات كبيرة لترامب

ونشرت مستشارة الاتصالات في ، مارغو ، صورة الوجبة عبر حسابها في إنستغرام، والتي تضمنت شريحة لحم مغطاة بالإجاص وجبن الماعز مع صلصة الطحينية بالليمون.وأثارت الصورة انتقادات حادة، خاصة في ظل تعليق قسائم الغذاء لملايين الأمريكيين بسبب الإغلاق الحكومي، الذي انتهى رسميا مؤخرا.وعلق أحد النشطاء على الصورة قائلاً: "سلطة شريحة اللحم المشوية تُقدم على متن الطائرة الرئاسية بينما يُطالب الولايات بخفض مساعدات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية لشهر تشرين الثاني".وجاءت التعليقات الأخرى أكثر حدة، حيث انتقد آخر أسلوب حياة الرئيس وقراراته المالية والاجتماعية، معبرا عن استيائه من تباين حياة القيادة مع حياة المواطنين العاديين.يُذكر أن صوّت بـ60 صوتا مقابل 40 لصالح اتفاق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ ، والذي أثر بشكل مباشر على الرحلات الجوية وبرنامج المساعدات الغذائية (SNAP).ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى قبل توقيع الرئيس ترامب عليه.