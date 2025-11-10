ترامب يمنح عفواً لعدد من المتهمين في ملف "انتخابات 2020"

ونشر مسؤول في وزارة العدل الأميركية إد مرسوماً موقعاً من ، يتضمن عفواً "كاملاً وتاماً وغير مشروط".وتضم القائمة المحامية ، التي روّجت لسرقة انتخابات 2020، وجون إيستمان، المحامي الذي وضع خطة لإبقاء ترامب في السلطة، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وينص المرسوم بوضوح على أن العفو لا يشمل ترامب نفسه.وشمل العفو جمهوريين واجهوا اتهامات على مستوى الولايات بالعمل "ناخبين مزيفين" لصالح ترامب في عام 2020، وتقديم شهادات مزورة.كذلك شمل العفو ، المسؤول السابق في وزارة العدل، الذي دعم جهود ترامب للطعن في خسارته الانتخابية.