مقتل 8 اشخاص كحصيلة أولية بانفجار في نيودلهي

وأشارت الوسائل، الى أن "5 أشخاص على الأقل قتلوا في انفجار قرب في العاصمة نيودلهي".وبحسب رويترز، عن المتحدث باسم الشرطة الهندية، أن "8 اشخاص قتلوا في انفجار نيودلهي".