تقرير دولي: العراق الثاني عالميا في استيراد "عرق الأوزو"

ووفقا للتقرير فأن "الصادرات خارج (27 دولة) لعرق الأوزو المشروب الروحي اليوناني في عام 2024، تعافت (بعد التراجع الذي شهدته عام 2023)، مسجلةً زيادةً في القيمة والكمية. وتحديدًا، بلغت نسبة الزيادة في القيمة 11.7% وفي الكمية 12.8%".وأضاف ان "هذا التغيير الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى ، والذي يعد الثاني عالميا لاستيراد الأوزو، حيث شهدت صادرات الأوزو انتعاشًا تدريجيًا، وبلغت قيمتها 15.1 مليون يورو (+6%) وكميتها 5.8 مليون كيلوغرام (+7%)".واكد ان "أسواق ، وجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وإسرائيل، وأستراليا بدأت تظهر مؤشرات إيجابية في عام 2024".وتابع ان "الاهتمام بالأوزو في الخارج يتركز بشكل رئيسي في دول مثل ، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا، وبريطانيا العظمى، وبلغاريا، والعراق، وهولندا، وحتى دول الجنوبية".