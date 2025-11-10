إلغاء مئات الرحلات الجوية في أمريكا

وجرى إلغاء نحو 1500 رحلة داخلية وخارجية، في حين تعرضت أكثر من 8600 رحلة لتأخيرات، وفقا لما ذكره الموقع.وقد تم إلغاء أكثر من 4500 رحلة داخلية وخارجية خلال نهاية الأسبوع.ويأتي اضطراب الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي الذي أدى لإصابة قطاعات كبيرة بالحكومة الاتحادية بالشلل. وقد دخل الاغلاق الحكومي حاليا يومه الـ41.وعلى الرغم من أن صوّت في وقت متأخر من أمس الأحد لصالح بدء مناقشة إجراء تمويلي مؤقت مرره ، فإن هذا الإجراء يمثل فقط خطوة أولية نحو إنهاء ما أصبح أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي.وقال وزير النقل شون في تصريح صحفي، إن "15 إلى 20 مراقبا جويا يتقاعدون يوميا بسبب عدم الحصول على رواتبهم مقارنة بمتوسط أربعة كل يوم في الأحوال الطبيعية".