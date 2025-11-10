زلزال يهز الخليج العربي.. هذه قوته

سجّلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية ، صباح يوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، في تمام الساعة 15:22:10 بتوقيت المملكة، وقوع في بلغت قوته 4.16 درجات على مقياس ريختر.أوضحت الهيئة في بيانها أن محطات الرصد التابعة لها التقطت الهزة بوضوح، مؤكدة أن يقع داخل مياه ، وعلى عمق لا يشكّل خطرًا على المناطق الساحلية القريبة.كما بيّنت أن الحدث لم يسفر عن تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، ولم يُرصد أي شعور ملحوظ بالهزة داخل أراضي .وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن كوادرها تتابع باستمرار النشاط الزلزالي في المنطقة عبر شبكة متكاملة من المحطات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، موضحة أن هذه الشبكة تُدار وفق أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد والتحليل الزلزالي، لضمان سرعة ودقة الاستجابة لأي نشاط جيولوجي قد يحدث.تُعد الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي من أهم منظومات المراقبة الجيولوجية في المنطقة، إذ تُسهم في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالحركات الأرضية بدقة عالية، وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة لتعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي طارئ جيولوجي محتمل.وتواصل الهيئة مراقبة الوضع في العربي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة، لضمان دقة المتابعة واستمرارية التحديثات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في المنطقة.