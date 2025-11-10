بالصور.. أول ظهور لهانيبال القذافي بعد الإفراج عنه

تداولت وسائل إعلام ليبية أول صورة لهانيبال اليوم الاثنين، عقب الإفراج عنه.



وظهر رفقة وكيل وزارة العدل بحكومة علي شتيوي أثناء استكمال إجراءات إطلاق سراحه.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن نجل الرئيس الليبي الراحل سدّد الكفالة المالية المطلوبة واستكمل إجراءات خروجه من مكان توقيفه من دون تحديد الوجهة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" في 6 الجاري، بأن القضاء اللبناني وافق على خفض قيمة الكفالة المالية للإفراج عن هانيبال ، نجل الزعيم الليبي الراحل من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.