التوتر بين نتنياهو وكاتس يخرج إلى العلن

وأوضحت جهات مطلعة على التفاصيل لـ"معاريف" أن كتاب تعيين المحامي أوفير وُقع ظهر أمس (الأحد)، لكن نشر الإعلان تأجل بسبب إعادة جثمان هادار غولدين، ذُكر اسمه بالخير. وحسب " "، وُجّهت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإحاطات النقدية ليسرائيل كاتس من مصادر مقربة من ، وذلك عقب إعلان توقيعه على تعيين المحامي إيتاي في منصب العسكري.

وبحسب هذه الجهات، فإن الوزير كاتس هو من قرر تأجيل نشر الإعلان. وتؤكد جهات في محيط كاتس أنه لم يتلق أي طلب من رئيس الوزراء لإلغاء ، ولم تُنقل إلى وزير الدفاع أي إشارات أو علامات على عدم الرضا من جانب نتنياهو.



ووفقا لنفس الجهات، فإن رئيس الوزراء لم يُعجبه إبلاغه بالتعيين بأثر رجعي، دون أن يقوم كاتس بإبلاغه أو التشاور معه، لكنه لم يُعرب عن معارضة للتعيين نفسه. وفي غضون ذلك، تزعم جهات سياسية مقربة من رئيس الوزراء ومطلعة على التوتر بين نتنياهو وكاتس، أن القصة الحقيقية ليست التعيينات، بل هي توتر سياسي.



وأشارت "معاريف" إلى أن الوزير "نفذ حيلة" على ، نجل رئيس الوزراء، الذي يعارض التعيين وحاول ممارسة ضغوط على والده لمنع التعيين. وأعلن الوزير كاتس أن المحامي أوفير سيتولى منصبه في غضون 13 يومًا فقط.



ونقلت "معاريف" عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء، قولها: "على خلفية الانتخابات التمهيدية الوشيكة في حزب ، يلاحظ ميل من جانب كاتس إلى إبراز مساهمته في الإنجازات العسكرية الإسرائيلية المهمة، وعلى عكس الماضي – تقليل إبراز دور رئيس الوزراء في هذه الإنجازات".



وأضافت هذه المصادر أن هذا التغيير يسبب تزايد الشكوك لدى نتنياهو ومحيطه المقرب، ويؤدي إلى توتر، يتجلى في الإحاطات السلبية، وحتى في المقارنات التي أطلقها مؤيدو نتنياهو مؤخرا بين كاتس ووزير الدفاع السابق يوآف .