واشنطن تعلن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

وجاء في بيان الوزارة: "في خطوة تهدف إلى دعم استقرار ووحدتها وازدهارها، أعلنت في 2025 عن سلسلة إجراءات واسعة لتخفيف العقوبات والقيود التجارية المفروضة على البلاد، بعد أكثر من عقد من التوترات".وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 13 مايو 2025 عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، معطيا "البلاد فرصة للسلام والازدهار".وفي يونيو، أصدر الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أنهى رسميا برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا، ووجه الوكالات الحكومية لاتخاذ خطوات تشجّع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على العودة إلى السوق السورية.