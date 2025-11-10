دمشق تكشف تفاصيل لقاء الشرع وترامب في البيت الأبيض

وقالت الرئاسة السورية في بيانها: "وصل السيد الشرع إلى في زيارةٍ رسميةٍ إلى ، حيث كان في استقباله الرئيس الأمريكي السيد ".

وأضاف البيان: "عقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد ، ووزير خارجية السيد ، تناولت العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".



وتزامن هذا اللقاء مع إعلان الأمريكية تعليق تطبيق عقوبات "قانون " المفروضة على ، مشيرة إلى أن تراجع حاليًا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وأكدت وزارة الخزانة أنه لم تعد هناك عقوبات أمريكية شاملة على دمشق.



وفي وقت سابق من اليوم، عقد الشرع اجتماعًا موسعًا مع أفراد الجالية السورية في العاصمة الأمريكية ، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس .