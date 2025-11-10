روسيا تعلن إسقاط سبع مسيرات أوكرانية

أعلنت ، الاثنين، عن إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية.

وجاء في بيان للدفاع الروسية: "بين الساعة 12:00 و20:00 بتوقيت ، من يوم 10 ، أسقطت منظومات الدفاع الجوي سبع طائرات مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "5 مسيرات في أجواء مقاطعة بريانسك، ومسيرة واحدة في أجواء كل من مقاطعة كورسك وجمهورية ".