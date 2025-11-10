نتنياهو: نتعامل مع التهديدات وسيتم نزع سلاح حماس

وقال: "نتعامل مع التهديدات ومنها تهديدات تعاملنا معها ولكنها تحاول النهوض مجددا، وحماس سيتم نزع سلاحها وسلاح قطاع ، إما أن يتم ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة ولكن هذا سيحدث".

وأكد خلال كلمته على استعادة جثمان الجندي هدار ، مع الإشارة إلى أن حركة حماس لا تزال تحتجز أربعة جثامين أخرى.



وأضاف أن "قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح"، وتحدث نتنياهو عن ما وصفه بـ"قلب المعادلة" بعد الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر، مدعيا أن "قضت على التهديد الإيراني الصاروخي والنووي" و"غيرت الشرق الأوسط"، كما ادعى أن "الضغط العسكري والسياسي هو ما أدى إلى إعادة المحتجزين".



وأشار الإسرائيلي إلى جهود "توسيع دائرة السلام" في المنطقة، معتبرا أن "هناك دولا تتقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى"، لكنه أوضح أن هذا السلام سيكون "من منطلق القوة"، في إطار رؤيته للأمن الإسرائيلي.