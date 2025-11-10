ترامب يعلن: نعمل مع إسرائيل على التفاهم مع سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، اقترابه من إنهاء الإغلاق الحكومي، فيما أشار الى أنه يعمل مع "إسرائيل" على التفاهم مع .



وقال في كلمة له، "نقترب من إنهاء الإغلاق الحكومي".

والإغلاق الحكومي مستمر في منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في بشأن القانون حول تمويل الحكومة.

وبشأن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع، قال ترامب، "أنا على وفاق مع الرئيس السوري"، مضيفا "نريد أن تنجح وبقية الشرق الأوسط وأنا واثق أن الرئيس السوري يستطيع تحقيق ذلك".

وأضاف "نعمل مع على التفاهم مع سوريا"، مردفا "نريد رؤية سوريا ناجحة للغاية وأعتقد أن قائدها قادر على تحقيق ذلك".

الى ذلك، لفت ترامب الى أنه "ستكون هناك اقتصادية إذا خسرنا قضية الرسوم في ".