تعليق سوري جديد يخص زيارة الشرع الى واشنطن

كشفت ، تفاصيل تخص وصول الشرع الى العاصمة الأمريكية .

ووصل الشرع إلى ، مساء اليوم الاثنين، في زيارة رسمية تاريخية، التقى خلالها الرئيس الأمريكي .

وقالت الخارجية السورية، "الرئيس استقبل الرئيس الشرع في البيت الأبيض في لقاء تاريخي استمر لأكثر من ساعة"، موضحة "الرئيس ترامب عبر عن إعجابه بالقيادة الجديدة وأشاد بجهود في قيادة المرحلة السابقة بنجاح".

وأضافت أن ترامب "أكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مسيرة البناء والتنمية في سوريا"، مشيرة الى أن "الجانبين اتفقا على المضي في اتفاق 10 مارس بما يشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش السوري".

ولفتت الخارجية السورية الى أن "الجانب الأمريكي أكد دعمه للتوصل إلى اتفاق أمني مع بهدف تعزيز "، مضيفة أن "الرئيس ترامب أكد التزام بالمضي في رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون ".