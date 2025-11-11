الصفحة الرئيسية
ترامب يوجه "انتقادا مفاجئا" لفرنسا لهذا السبب
دوليات
2025-11-11 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
112 شوهد
وجه
الرئيس دونالد ترامب
انتقادا مفاجئا لفرنسا، باعتباره في مقابلة تلفزيونية أن
واشنطن
واجهت "الكثير من المشكلات مع الفرنسيين".
وسألت مذيعة شبكة "
فوكس
نيوز" الرئيس الأميركي عن التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية قائلة: "ليسوا الفرنسيين، إنهم الصينيون. إنهم يتجسسون علينا. إنهم يسرقون ملكيتنا الفكرية".
إلا أن
ترامب
قاطعها قائلا "هل تعتقدين أن الفرنسيين أفضل حقا؟ سأقول لكِ، لست متأكدا من ذلك".
وأقام ترامب الذي يشنّ حربا تجارية على بكين، علاقة وثيقة مع نظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون
تميزت بمصافحات حارة والتربيت على الظهر.
كما أن
ماكرون
اتصل بترامب مباشرة في سبتمبر ليخبره أنه أوقف في الشارع بسبب الموكب الرئاسي الأميركي، بينما كان في طريقه إلى اجتماع من
مقر الأمم المتحدة
في
نيويورك
.
لكن هذه العلاقة تخللها بعض التوتر، مثل معارضة ترامب اعتراف
فرنسا
بدولة فلسطين، وسياسات
باريس
بشأن المناخ، كما ضغط الرئيس الأميركي على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي من خلال
حلف شمال الأطلسي
، فيما كان ماكرون جزءا من الجهود الأوروبية لكسب تأييد ترامب للدعم العسكري لأوكرانيا ضد
روسيا
.
وتطرق ترامب خلال مقابلته إلى السياسة الضريبية الفرنسية التي اعتبر أنها تمثل مشكلة للولايات المتحدة، وقال: "لقد واجهنا الكثير من المشكلات مع الفرنسيين، إذ تُفرض
ضرائب
غير عادلة على تقنياتنا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
32.71%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
اقتصاد
24.36%
11:10 | 2025-11-10
شركة روسية تعلن حالة "القوة القاهرة" على النفط العراقي.. ماذا تعني؟
11:10 | 2025-11-10
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
محليات
22.26%
13:34 | 2025-11-09
مفوضية الانتخابات تعلن التقرير النهائي للتصويت الخاص
13:34 | 2025-11-09
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
محليات
20.67%
10:18 | 2025-11-11
محافظة عراقية تعطل الدوام ليوم الخميس المقبل
10:18 | 2025-11-11
المزيد
