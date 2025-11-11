ترامب يوجه "انتقادا مفاجئا" لفرنسا لهذا السبب

وسألت مذيعة شبكة " نيوز" الرئيس الأميركي عن التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية قائلة: "ليسوا الفرنسيين، إنهم الصينيون. إنهم يتجسسون علينا. إنهم يسرقون ملكيتنا الفكرية".إلا أن قاطعها قائلا "هل تعتقدين أن الفرنسيين أفضل حقا؟ سأقول لكِ، لست متأكدا من ذلك".وأقام ترامب الذي يشنّ حربا تجارية على بكين، علاقة وثيقة مع نظيره الفرنسي تميزت بمصافحات حارة والتربيت على الظهر.كما أن اتصل بترامب مباشرة في سبتمبر ليخبره أنه أوقف في الشارع بسبب الموكب الرئاسي الأميركي، بينما كان في طريقه إلى اجتماع من في .لكن هذه العلاقة تخللها بعض التوتر، مثل معارضة ترامب اعتراف بدولة فلسطين، وسياسات بشأن المناخ، كما ضغط الرئيس الأميركي على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي من خلال ، فيما كان ماكرون جزءا من الجهود الأوروبية لكسب تأييد ترامب للدعم العسكري لأوكرانيا ضد .وتطرق ترامب خلال مقابلته إلى السياسة الضريبية الفرنسية التي اعتبر أنها تمثل مشكلة للولايات المتحدة، وقال: "لقد واجهنا الكثير من المشكلات مع الفرنسيين، إذ تُفرض غير عادلة على تقنياتنا".