لندن تفرض قيودا على تبادل المعلومات مع واشنطن

وتشير المصادر إلى أن التي لها أراض في البحر ، كانت تساعد منذ سنوات في تحديد السفن التي يشتبه بنقلها حتى يكون بإمكان الأمريكي اعتراضها وتوقيفها والقبض على طواقمها ومصادرة المخدرات.وكانت بريطانيا ترسل معلوماتها الاستخباراتية إلى فريق العمل المشترك الذي مقره ، والذي يضم مسؤولين من دول شريكة للولايات المتحدة في محاربة المخدرات.وأكدت المصادر أن بريطانيا أصبحت تشعر بالقلق إزاء استهداف الولايات المتحدة للقوارب في البحر الكاريبي منذ سبتمبر الماضي، وإمكانية استخدام المعلومات التي تقدمها بريطانيا لتنقيذ تلك العمليات.وقالت المصادر إن المسؤولين البريطانيين يعتبرون العمليات الأمريكية التي قتل فيها 76 شخصا مخالفة للقانون الدولي، وعلقوا تقديم المعلومات الاستخباراتية قبل شهر.وتبرر عملياتها في البحر الكاريبي بأن مهربي المخدرات يمثلون خطرا مباشرا على الأمريكيين ويعتبرون "مقاتلي العدو" الذين يكونون في "نزاع مسلح" مع الولايات المتحدة، حسب رسالة وجهته الإدارة إلى ، واطلعت عليها "سي إن إن".