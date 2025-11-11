ترامب يتحدث عن نسخ مطورة من قاذفات بي-2

وقال خلال كلمته في مقبرة أرلينغتون بمناسبة : "أليست (القاذفات B2) جميلة؟ الآن نحن نحترمها بهذا القدر. ما العمل الذي قامت به، لقد دمرت في لحظة واحدة القدرة النووية الإيرانية بالكامل. يجب أن أقول إننا طلبنا للتو العديد من النسخ المحدثة من هذا العمل الفني المذهل".وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنتاغون نجاح إتمام الرحلة الأولى للقاذفة الاستراتيجية الثانية من طراز B-21 Raider، التي يُخطط لها أن تحل محل الطائرتين B-1 وB-2 الحاليتين في المستقبل.يذكر أن شركة Northrop Grumman تتولى تطوير هذه الطائرة من الجيل السادس، حيث تم الكشف عن أول طائرة B-21 في 2 2022، بينما قامت بأول رحلة لها في 2023.