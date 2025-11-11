قائد "قسد" يؤكد التزامه بدمج قواته في الدولة السورية

وأوضح عبدي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع ، المبعوث الأميركي إلى ، بهدف مناقشة نتائج الاجتماع مع الرئيس الشرع، في ، والتزامنا بتسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية في .

واعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية، أن "انضمام سوريا إلى ضد تنظيم يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الجهود المشتركة ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم والقضاء على تهديده للمنطقة".



وأضاف: "نعمل بجد مع شركائنا وبالتنسيق الوثيق من أجل دفع التقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا وأمنا لشعبنا في سوريا الموحدة".