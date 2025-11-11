الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

وبحسب المعلومات، فقد طلبت تقدير تكاليف من عدة شركات لإنشاء "قاعدة عسكرية مؤقتة مستقلة" بالقرب من قطاع ، تبلغ مساحة مكاتبها 10 آلاف قدم مربع (929 مترا مربعا)، مع القدرة على خدمة 10 آلاف فرد لمدة 12 شهرا.

ويشترط على المقاولين بناء القاعدة جاهزة بالكامل، ثم تقديم خدمات تزويدها بالطاقة والغذاء والمياه والاتصالات.



وأفاد مسؤول غير مُسمى في بأن طلب القوات الأمريكية يمثل خطوة نحو التخطيط المسبق لإنشاء قاعدة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار.