سنتعرض للغزو.. الشرع يحذر من تداعيات نزع السلاح في جنوب سوريا
دوليات
2025-11-12 | 03:57
السومرية نيوز
ـ دولي
قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن الحديث عن نزع السلاح في منطقة كاملة جنوب دمشق أمر بالغ الصعوبة، متهما
إسرائيل
بأن غزوها لسوريا ينبع من "طموحات توسعية" وليس من مخاوف أمنية.
وفي حديث لصحيفة "
واشنطن بوست
" كشف الشرع أن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
يدعم إصراره على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية كشرط للتوصل إلى اتفاق أمني شامل.
وأشار إلى أن أي فوضى قد تنشأ في المنطقة المنزوعة السلاح تطرح تساؤلات حول من سيتولى حمايتها ومن سيكون مسؤولا عنها، متسائلا: "إذا استخدم بعض الأطراف هذه المنطقة المنزوعة السلاح كقاعدة لإطلاق هجمات على
إسرائيل
، فمن سيتحمل المسؤولية عن ذلك؟".
واتهم الشرع إسرائيل بأن غزوها لسوريا ينبع من "طموحات توسعية" وليس من مخاوف أمنية، مشددا على أن المنطقة الواقعة جنوب دمشق هي أرض
سورية
، ومن حق
سوريا
أن تتصرف بحرية كاملة داخل أراضيها.
وأكد أن السيادة السورية لا يمكن تجاوزها، لافتا إلى أن إسرائيل "احتلت هضبة الجولان لحماية نفسها، والآن تفرض شروطا في جنوب سوريا لحماية الجولان".
وأضاف بشكل ساخر: "بعد بضع سنوات، ربما تحتل إسرائيل
وسط سوريا
لحماية الجنوب السوري. وعلى هذا المنوال ستصل إسرائيل في النهاية إلى ميونيخ".
وأشار الشرع إلى أن الطريق ما زال طويلا قبل أن تتمكن سوريا من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وتابع قائلا: "للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها قبل 8
ديسمبر
"، في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام الأسد والتقدم الإسرائيلي المتزامن في المنطقة العازلة بين البلدين وما وراءها.
سوريا
اسرائيل
حرب
السومرية نيوز
دونالد ترامب
واشنطن بوست
سومرية نيوز
وسط سوريا
السومرية
إسرائيل
ما وراء
