سنتعرض للغزو.. الشرع يحذر من تداعيات نزع السلاح في جنوب سوريا

وفي حديث لصحيفة " " كشف الشرع أن الرئيس الأمريكي يدعم إصراره على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي السورية كشرط للتوصل إلى اتفاق أمني شامل.وأشار إلى أن أي فوضى قد تنشأ في المنطقة المنزوعة السلاح تطرح تساؤلات حول من سيتولى حمايتها ومن سيكون مسؤولا عنها، متسائلا: "إذا استخدم بعض الأطراف هذه المنطقة المنزوعة السلاح كقاعدة لإطلاق هجمات على ، فمن سيتحمل المسؤولية عن ذلك؟".واتهم الشرع إسرائيل بأن غزوها لسوريا ينبع من "طموحات توسعية" وليس من مخاوف أمنية، مشددا على أن المنطقة الواقعة جنوب دمشق هي أرض ، ومن حق أن تتصرف بحرية كاملة داخل أراضيها.وأكد أن السيادة السورية لا يمكن تجاوزها، لافتا إلى أن إسرائيل "احتلت هضبة الجولان لحماية نفسها، والآن تفرض شروطا في جنوب سوريا لحماية الجولان".وأضاف بشكل ساخر: "بعد بضع سنوات، ربما تحتل إسرائيل لحماية الجنوب السوري. وعلى هذا المنوال ستصل إسرائيل في النهاية إلى ميونيخ".وأشار الشرع إلى أن الطريق ما زال طويلا قبل أن تتمكن سوريا من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وتابع قائلا: "للتوصل إلى اتفاق نهائي، يجب على إسرائيل الانسحاب إلى حدودها قبل 8 "، في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام الأسد والتقدم الإسرائيلي المتزامن في المنطقة العازلة بين البلدين وما وراءها.