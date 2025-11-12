إقالة وزير العدل الأوكراني على خلفية تحقيق في قضية فساد بقطاع الطاقة

وقالت رئيسة الوزراء إن عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء وقرر إعفاء غالوشينكو من مهامه، وتكليف مهامه لنائبة الوزير لشؤون التكامل الأوروبي ليودميلا سوغاك.وجاء القرار بعد أيام من إعلان لمكافحة الفساد تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، نشرت خلالها صورا لحقائب تحتوي على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية تمت مصادرتها أثناء المداهمات.وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، شملت عمليات التفتيش منزل الوزير المقال، ومكاتب شركة "إنرغوآتوم" للطاقة النووية، بالإضافة إلى منازل عدد من المقربين من ، من بينهم رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي أفادت تقارير بأنه غادر البلاد على عجل قبل بدء المداهمات.