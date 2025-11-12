بقوة 5.36 درجات.. هزة أرضية تضرب لبنان



أفادت وسائل إعلام تسجيل هزة أرضية بقوة 5.36 درجات على مقياس ريختر، شعر بها السكان في العاصمة وعدد من المناطق اللبنانية، واستمرت لنحو 10 ثوان.





وذكرت ان شهود عيان شعروا بالاهتزاز في الأبنية السكنية، فيما لم ترد حتى اللحظة أي معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات.



ووفق المعلومات الأولية، وقع في البحر المتوسط عند الساعة 11:31:27 صباحاً، على بُعد نحو 14 كيلومتراً بافوس القبرصية، ما يفسر شعور سكان الساحل اللبناني به بوضوح.