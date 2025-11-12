الصفحة الرئيسية
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
سوريا.. إغلاق مصفاة حمص
دوليات
2025-11-12
المصدر:
روسيا اليوم
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن قرار بإغلاق مصفاة
حمص
النفطية
وسط سوريا
، والتخطيط لإنشاء مصفاة جديدة على بعد نحو 50 كيلومترا من الموقع الحالي.
وقال قبلاوي، الذي تولى منصبه قبل حوالي أسبوع، إن الأرض التي تقع عليها المصفاة القديمة ستُستغل لإقامة
مشروع تنموي
يتمثل في تحويلها إلى منطقة سكنية تتضمن بناء مستشفيات ومدارس ومرافق خدمية عامة.
وأوضح أن المصفاة الجديدة، التي يجري التخطيط لها تهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من المشتقات النفطية بشكل كامل، بل والوصول إلى مرحلة يمكن فيها التصدير.
وعلى صعيد متصل، قال مدير
الاتصال الحكومي
في وزارة الطاقة أحمد السليمان: " باتت
سوريا
تنتج بعض المشتقات النفطية مما ساعد في تخفيض أسعارها، فهي تنتج حاليا 120 ألف برميل من النفط و7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا".
وأضاف في حوار مع "الإخبارية السورية": "وقعنا صفقة يجري بموجبها استيراد 7 ملايين برميل من النفط الخام الخفيف لاستخراج المشتقات النفطية ولكي تكون هناك كميات متوفرة طوال العام من بنزين وديزل وتوزيعها على المحافظات بحسب حاجة كل وضمن الاستعدادات أيضا لقدوم فصل
الشتاء
".
وكشف السليمان عن بلوغ الإنتاج اليومي في سوريا قرابة 7 آلاف برميل.
وتابع: "تعمل مصفاة بانياس بنسبة 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية ومصفاة
حمص
تعمل بين الـ30 إلى 40 بالمئة من طاقتها الإنتاجية".
وعن التخفيض الذي جرى على أسعار المحروقات، أكد السليمان أن هذا الأمر سينعكس في انخفاض أجور نقل البضائع والسلع مما سينعكس على أسعارها.
وكشف عن أنه ستكون هناك دراسة شاملة بالتنسيق مع
وزارة النقل
لتخفيض أسعار المواصلات على المواطنين بما يتناسب مع قرار تخفيض أسعار المحروقات.
ووصف تخفيض أسعار المحروقات على أنها جزء من خطة إصلاح شاملة ستنعكس إيجاباً على المجتمع والصناعة والاقتصاد.
سوريا
إغلاق مصفاة حمص
الاتصال الحكومي
السومرية نيوز
وزارة النقل
سومرية نيوز
مشروع تنموي
وسط سوريا
السومرية
الشتاء
