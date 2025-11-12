السعودية تدعو لإقامة صلاة استسقاء غداً بسبب الجفاف

وفي دعا الملك إلى الصلاة يوم الخميس 13 ، وحثّ المواطنين على التوبة، والاستغفار، والصدقة، والتيسير على الناس.وفي ، دعت إلى الصلاة يوم الجمعة 14 نوفمبر مع التأكيد على الإخلاص، التوبة، صيام 3 أيام، ورد المظالم وحددت أماكن الصلاة في مختلف المحافظات.كما دعا أمير إلى إقامة صلاة الاستسقاء، صباح يوم غد الخميس في جميع أنحاء البلاد، "تضرعا إلى الله في طلب نزول الغيث".وذكرت "قنا" اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد سيؤدي صلاة الاستسقاء صباح غد مع جموع المصلين، في .كما تواجه أزمة جفاف غير مسبوقة حيث شهد مخزون السدود في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن في إيران انخفاضا إلى أقل من 3%، وحذّر الرئيس من إمكانية إخلاء إن لم تهطل الأمطار قبل نهاية نوفمبر، مع وعود باتخاذ إجراءات صارمة من أجل ترشيد استهلاك المياه.