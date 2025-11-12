العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة العسكرية التركية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حكاية لونا
من
12:30 PM
الى
01:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546845-638985512751031983.jpg
العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة العسكرية التركية
دوليات
2025-11-12 | 08:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
127 شوهد
أعلن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
العثور على الصندوق الأسود وجثث 19 من ضحايا طائرة الشحن العسكرية المنكوبة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن عسكري آخر مفقود.
وفي كلمة ألقاها، قال
أردوغان
: "لقد نجحت فرق البحث والإنقاذ في العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وهو ما يمهد الطريق لبدء التحقيقات الرسمية لتحديد أسباب الحادث".
ولفت إلى متابعة الجهود الميدانية بشأن الطائرة المنكوبة مؤكدا ضمان كشف ملابسات الحادثة بكافة أبعادها.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "
تركيا
" إلى احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية التي سقطت في
جورجيا
، ونشرت
وزارة الدفاع التركية
صورا للضحايا العسكريين في الحادثة وأسمائهم ورتبهم العسكرية.
وأضافت الصحيفة: "إن تحطم الطائرة في الجو، وليس بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، يثير افتراضات حول احتمال تدخل خارجي أو انفجار للذخائر المحمولة على متنها."
وقد أعربت العديد من الدول عن تعازيها لتركيا في حادثة تحطم الطائرة في أراضي جورجيا.
وجاء في بيان للسفارة الروسية في تركيا عبر قناتها على "تلغرام": "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة عسكريين أتراك في الحادث الجوي فوق الأراضي الجورجية. نعرب عن تعازينا لأسرهم وللشعب التركي الصديق".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المفوضية تعلن عدد المشاركين في التصويت الخاص يوم غد من العسكريين والنازحين
01:53 | 2025-11-08
رسمياً.. إغلاق صناديق الاقتراع بانتهاء التصويت الخاص في عموم العراق
10:00 | 2025-11-09
الكشف عن "رسالة خاصة" تلقتها طائرة ترامب فوق سيناء
17:31 | 2025-10-15
أرباح الصندوق السيادي النرويجي تفوق عائدات النفط العراقية خلال عام كامل
08:34 | 2025-10-30
الطائرة
تركيا
اردوغان
وزارة الدفاع التركية
رجب طيب أردوغان
وزارة الدفاع
أردوغان
رجب طيب
جورجيا
دوغان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
34.1%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
26.89%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
22.39%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
سياسة
16.63%
06:01 | 2025-11-11
السوداني يعطي صوته الانتخابي لـ"ياسر أسود".. من هو ولماذا؟؟
06:01 | 2025-11-11
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
قراءة الأفكار 10-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
طل الصباح
زووم - ورقة بيضاء 11-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-11
اخترنا لك
الأولى منذ عقود.. وزير الخارجية السوري يبدأ زيارته الرسمية لبريطانيا
11:28 | 2025-11-12
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بايران
10:53 | 2025-11-12
بعد نجاح الانتخابات.. فرنسا: ملتزمون بمواصلة الوقوف ودعم العراق في تعزيز مؤسساته
10:35 | 2025-11-12
الوكالة الذرية تدعو إيران للسماح بالتحقق من مخزونها النووي
09:47 | 2025-11-12
16 بؤرة جوع 4 منها عربية
09:45 | 2025-11-12
دول عربية واسلامية تدعو لصلاة الاستسقاء
09:02 | 2025-11-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.