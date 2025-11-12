العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة العسكرية التركية

وفي كلمة ألقاها، قال : "لقد نجحت فرق البحث والإنقاذ في العثور على الصندوق الأسود للطائرة، وهو ما يمهد الطريق لبدء التحقيقات الرسمية لتحديد أسباب الحادث".ولفت إلى متابعة الجهود الميدانية بشأن الطائرة المنكوبة مؤكدا ضمان كشف ملابسات الحادثة بكافة أبعادها.وفي وقت سابق، أشارت صحيفة " " إلى احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية التي سقطت في ، ونشرت صورا للضحايا العسكريين في الحادثة وأسمائهم ورتبهم العسكرية.وأضافت الصحيفة: "إن تحطم الطائرة في الجو، وليس بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، يثير افتراضات حول احتمال تدخل خارجي أو انفجار للذخائر المحمولة على متنها."وقد أعربت العديد من الدول عن تعازيها لتركيا في حادثة تحطم الطائرة في أراضي جورجيا.وجاء في بيان للسفارة الروسية في تركيا عبر قناتها على "تلغرام": "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة عسكريين أتراك في الحادث الجوي فوق الأراضي الجورجية. نعرب عن تعازينا لأسرهم وللشعب التركي الصديق".