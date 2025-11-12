الوكالة الذرية تدعو إيران للسماح بالتحقق من مخزونها النووي

وقالت ، ان الوكالة طالبت بأن يكون بإمكانها التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقا في "في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن مخزون اليورانيوم القريب من درجة تصنيع قنبلة يعد "مصدر قلقٍ بالغ".وتقدّر الوكالة أن إيران لا تزال تمتلك حوالي 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%.