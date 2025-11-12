بعد نجاح الانتخابات.. فرنسا: ملتزمون بمواصلة الوقوف ودعم العراق في تعزيز مؤسساته

وأكدت أن "حسن سير الانتخابات، التي جرت في موعدها المحدد وعلى مستوى جميع أنحاء البلاد، يعكس استمرار التقدم السياسي والأمني في وصمود البلاد في مواجهة التحديات الأخيرة بالمنطقة".وشددت فرنسا على "التزامها بمواصلة الوقوف إلى جانب العراق لدعمه في تعزيز مؤسساته والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".