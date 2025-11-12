‌‏ الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بايران

- دولي

أعلنت وزارة ‏ الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بايران.



وبينت الوزارة "اننا فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة". وذكرت الجزيرة في خبر تابعته ، ان "وزارة ‏ الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بصناعة الطيران الإيرانية".وبينت الوزارة "اننا فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة". وتابعت "نمارس بتوجيه من الرئيس أقصى ضغط على لإنهاء تهديدها النووي".