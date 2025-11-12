دراسة.. مواقع مؤتمرات المناخ تخلّف بصمة كربونية ضخمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546894-638985786158681108.png
دراسة.. مواقع مؤتمرات المناخ تخلّف بصمة كربونية ضخمة
دوليات
2025-11-12 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
26 شوهد
كشفت دراسة حديثة أن المواقع الإلكترونية الرسمية لمؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، التي تنظمها
الأمم المتحدة
، تنتج انبعاثات كربونية هائلة.
وتبين أن هذا الانبعاثات تزيد بنحو سبعة أضعاف عن متوسط انبعاثات المواقع الإلكترونية العادية، رغم أن هذه المؤتمرات تُعقد أساسا لمناقشة قضايا البيئة والاستدامة.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي أجرتها كلية إدنبرة للفنون بالتعاون مع معهد معلوماتية التصميم، أن نحو 3% من الانبعاثات العالمية تُعزى حاليا إلى استخدام الإنترنت، في حين تظل البصمة الكربونية للمواقع الرسمية للدول المضيفة لمؤتمرات المناخ أعلى بكثير من المتوسط العام لانبعاثات صفحات الويب.
وبيّنت الدراسة أن متوسط الانبعاثات الناتجة عن مواقع مؤتمرات الأطراف ارتفع بأكثر من 13000% منذ انعقاد أول قمة عام 1995 وحتى
مؤتمر الأطراف
التاسع والعشرين العام الماضي، نتيجة الاعتماد المتزايد على محتوى بصري ووسائط متعددة تتطلب طاقة حوسبة أكبر.
واعتمد فريق البحث على تحليل بيانات أرشيف الويب لتتبع التغيرات في البصمة الكربونية لمواقع المؤتمرات على مدى 30 عاما، وأظهرت النتائج أن الانبعاثات ظلت منخفضة حتى مؤتمر الأطراف الرابع عشر عام 2008، إذ لم تتجاوز 0.02 غرام من الكربون لكل مشاهدة صفحة، لكنها قفزت بعد مؤتمر كوبنهاغن (COP15) إلى أكثر من 2.4 غرام لكل زيارة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.36 غراما.
وفي حين بلغت الانبعاثات عام 1997 نحو 0.14 كيلوغراما – أي ما يعادل الكربون الذي تمتصه شجرة ناضجة خلال يومين – فإن الصفحة الرئيسية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وحدها تسببت في انبعاث 116.85 كيلوغراما، وهي كمية تحتاج إلى عشر أشجار ناضجة لامتصاصها خلال عام كامل، ما يمثل زيادة تتجاوز 83000%.
وأوصى الباحثون باتخاذ خطوات عملية للحد من الانبعاثات الرقمية، أبرزها تقليص أحجام الصفحات وتحسين تصميم المواقع واستضافتها على خوادم تعتمد
الطاقة المتجددة
، كما أكدوا أن هذا التحليل يعد أول استخدام لأرشيفات الويب لتتبع الأثر البيئي للمواقع الإلكترونية بمرور الزمن.
ويُعقد مؤتمر الأطراف الثلاثون (COP30) في
البرازيل
بين 10 و21
نوفمبر
الجاري، لكن الباحثين أشاروا إلى أن البنية التحتية المستضيفة للمؤتمر لا تعمل كليا بالطاقة المتجددة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السوداني يطلق مبادرة "بصمة" لمنح النساء القروض الميسّرة لإنشاء مشاريعهن
08:00 | 2025-11-05
أول تعليق لصاحب الرقم "المنسي" بعد بصمة رونالدو
17:27 | 2025-09-11
مؤتمر السوداني بكربلاء يشغل مواقع التواصل.. ما قصة تصريح "نسبة البطالة" والجدل حوله؟
00:50 | 2025-10-11
غارة إسرائيلية تخلف قتيلاً بمنطقة الخردلي جنوب لبنان
09:55 | 2025-09-20
المناخ
دراسة
الطاقة المتجددة
الأمم المتحدة
مؤتمر الأطراف
البرازيل
نوفمبر
زيد بن
كيلوغ
رونيت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة في هذه المحافظات غدا
محليات
38.65%
09:12 | 2025-11-12
عطلة في هذه المحافظات غدا
09:12 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
سياسة
25.63%
03:38 | 2025-11-12
"وزير القائد" ينشر عتابا من السيد الصدر للشيخ عبد المهدي الكربلائي-عاجل
03:38 | 2025-11-12
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
محليات
20.67%
13:21 | 2025-11-11
البنك المركزي يصدر توضيحاً بشأن تخفيض سعر صرف الدينار مقابل الدولار
13:21 | 2025-11-11
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
محليات
15.05%
15:50 | 2025-11-12
بينها بغداد.. المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الخميس
15:50 | 2025-11-12
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-12
Live Talk
المواهب الشابة تشق طريقها في سماء الأغنية العراقية - Live Talk - الحلقة ١٥٨ | 2025
10:30 | 2025-11-12
Live Talk
المواهب الشابة تشق طريقها في سماء الأغنية العراقية - Live Talk - الحلقة ١٥٨ | 2025
10:30 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
مايك السومرية
الفنان والممثل د.إحسان دعدوش - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٢ | season 1
15:00 | 2025-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-12
Live Talk
المواهب الشابة تشق طريقها في سماء الأغنية العراقية - Live Talk - الحلقة ١٥٨ | 2025
10:30 | 2025-11-12
Live Talk
المواهب الشابة تشق طريقها في سماء الأغنية العراقية - Live Talk - الحلقة ١٥٨ | 2025
10:30 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
ناس وناس
بغداد المشتل - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-12
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
52 دقيقة
ما وراء القضبان قصص السجناء في أبو غريب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٦ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
تغطية خاصّة
الإنتخابات العراقية ٢٠٢٥- تغطية خاصة مع محمد سامي | 2025
14:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
منتدى سومر
الانتخابات 8-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
استديو Noon
سباق مع نون 11-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
صباحكم أحلى مع سلمى
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025 11-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-11
اخترنا لك
البيت الأبيض يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة
17:33 | 2025-11-12
الأولى منذ عقود.. وزير الخارجية السوري يبدأ زيارته الرسمية لبريطانيا
11:28 | 2025-11-12
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بايران
10:53 | 2025-11-12
بعد نجاح الانتخابات.. فرنسا: ملتزمون بمواصلة الوقوف ودعم العراق في تعزيز مؤسساته
10:35 | 2025-11-12
الوكالة الذرية تدعو إيران للسماح بالتحقق من مخزونها النووي
09:47 | 2025-11-12
16 بؤرة جوع 4 منها عربية
09:45 | 2025-11-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.