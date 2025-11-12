البيت الأبيض يكشف حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية قرب غزة

وقالت المتحدثة باسم كارولاين ليفيت في تصريح للصحفيين: "المقال الذي تم تداوله استند إلى ورقة واحدة فقط — عبارة عن استفسار داخلي من أحد موظفي حول فكرة مستقبلية محتملة — لكن الصحفي الذي كتب المقال اعتبرها خطة رسمية ونشر تقريرا يفيد بأن تدرس تنفيذها".وأضافت: "لقد تحققتُ من أعلى المستويات في الحكومة الفدرالية، ويمكنني تأكيد أن هذا الأمر لا ترغب الولايات المتحدة في المشاركة فيه... إنه ليس أمرا نشارك فيه حاليا ولن نموله".وأكدت ليفيت أن كان "واضحا دائما بأنه لا يريد رؤية قوات أمريكية على الأرض فيما يتعلق بما يجري في الشرق الأوسط".