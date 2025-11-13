عالميا.. تراجع أسعار النفط بضغط من ارتفاع المخزونات الأمريكية

وانخفضت العقود الآجلة لخام " "، بحلول الساعة 03:36 بتوقيت غرينتش، بواقع 9 سنتات لتصل إلى 62.62 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 3.8% في اليوم السابق.فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" بواقع 11 سنتا لتصل إلى 58.38 دولار للبرميل، بعدما هبطت بنسبة 4.2% يوم أمس الأربعاء.وقالت مصادر، نقلا عن أرقام أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من 2025.ويأتي هبوط أسعار الذهب الأسود بعد أن قالت منظمة " " إن إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب بنحو طفيف في العام المقبل 2026، ما يمثل تحولا آخر عن توقعات المنظمة السابقة بوجود عجز.