حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546923-638986257121915017.jpg
توقيع ترامب يرفع أسعار الذهب عالميا
دوليات
2025-11-13 | 05:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
375 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ارتفع الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع، بدعم من توقعات بأن إعادة فتح الحكومة الأمريكية ستستأنف تدفق البيانات الاقتصادية وتعزز الرهانات على المزيد من خفض الفائدة.
وصعد الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 4207.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر الماضي.
فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم شهر
ديسمبر
المقبل عند 4211 دولارا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في "ريلاينس" للأوراق المالية: "يواصل الذهب تسجيل المكاسب مدفوعا بضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب
الاحتياطي الفيدرالي
الأمريكي والاستمرار في التراكم من جانب البنوك المركزية".
ووقع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، تشريعا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ
الولايات المتحدة
. وقد أدى الإغلاق، الذي بدأ في الأول من أكتوبر 2025 إلى توقف إصدار بيانات اقتصادية مهمة، بما في ذلك تقارير الرواتب والتضخم.
يشار إلى أن الذهب، غير المدر للعائد، يميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وخلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
