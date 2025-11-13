توقيع ترامب يرفع أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.2% إلى 4207.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر الماضي.فيما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم شهر المقبل عند 4211 دولارا للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.وقال غيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في "ريلاينس" للأوراق المالية: "يواصل الذهب تسجيل المكاسب مدفوعا بضعف الدولار وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الأمريكي والاستمرار في التراكم من جانب البنوك المركزية".ووقع الرئيس الأمريكي ، أمس الأربعاء، تشريعا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ . وقد أدى الإغلاق، الذي بدأ في الأول من أكتوبر 2025 إلى توقف إصدار بيانات اقتصادية مهمة، بما في ذلك تقارير الرواتب والتضخم.يشار إلى أن الذهب، غير المدر للعائد، يميل إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وخلال حالة عدم اليقين الاقتصادي.