فرنسا.. النيران تلتهم 20 سيارة تسلا بمرآب وكالة لبيع السيارات

وأضافت القناة: "24 سيارة تسلا تدمرت بالكامل في حريق اندلع في موقف سيارات تابع لصالون مختص في بيع سيارات من هذه الماركة في ليه بين ميرابو".ووفقا لهيئة الإطفاء، اندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة فجرا (الخامسة صباحا بتوقيت موسكو)، وتم إرسال حوالي 50 رجل إطفاء لإخماده.وأفادت الإدارة بأنه تم إنقاذ مبنى معرض السيارات و50 سيارة أخرى كانت بجوار المكان.وذكرت هيئة االإطفاء أنه تم إخماد الحريق في غضون ثلاث ساعات، وأُعيد فتح المعرض أمام الزبائن كالمعتاد صباح اليوم التالي، على الرغم من الأضرار التي لحقت بموقف السيارات.وتؤكد القناة أن التحقيق مستمر لتحديد أسباب وملابسات الحادث.يذكر أنه، في مارس الماضي، تعرضت صالونات بيع سيارات تسلا في وأوروبا لحرائق تسببت بإتلاف الكثير من هذه السيارات الكهربائية.وفي 31 مارس عام 2025، أعلنت الشرطة الإيطالية أنها تحقق في أسباب حريق اندلع فجر نفس اليوم في معرض لسيارات "تسلا" قرب العاصمة .وجاء ذلك الحادث بعد أسبوع من اعتداء مشابه في ، حيث أُحرقت 12 محطة شحن كهربائي لسيارات "تسلا" في موقف سيارات أحد المتاجر الكبرى البلاد، وعثر في موقع الحادث على كتابات تحريضية ضد الشركة، مما دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق شامل.وفي تلك الفترة، تعرضت العديد من ممتلكات شركة "تسلا" ومعارضها في عموم الولايات المتحدة وكندا لعمليات حرق وإطلاق نار عمدي، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مستمرة، منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي للشركة شخصية رئيسية في وقتئذ.