نتنياهو يتحدث عن العمل مع الشرع

​تحدث الإسرائيلي ، الخميس، عن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مشيرا الى أنه ما يهمه هو هل سيعمل الشرع معه من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح.

وقال نتنياهو في كلمة له، "ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في وهل ستصبح مسالمة".

وأضاف "ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب ".

ولفت نتنياهو الى أن "الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته في والشرق الأوسط"، مشددا بالقول "لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض".