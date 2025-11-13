الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على مسجد بالضفة الغربية

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان، إن "أعمال العنف وتدنيس الأماكن الدينية مرفوضة تماماً، وعلى الجميع احترام أماكن العبادة وحمايتها".ودعا دوجاريك إلى وقف هذه الهجمات المتكررة، معتبراً أنها باتت تشكّل "نمطاً من العنف المتطرف الذي يؤجج التوترات ويقوّض فرص السلام".وطالب (إسرائيل)، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.