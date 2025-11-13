تحطم طائرة روسية في كاريليا

وأوضحت في بيان: "اليوم، حوالي الساعة السابعة مساء بتوقيت ، تحطمت طائرة من طراز سو-30 في جمهورية أثناء قيامها بطلعة تدريبية مقررة".وأضاف البيان: "سقطت الطائرة في منطقة غير مأهولة، ونفذت الطلعة التدريبية المقررة بدون ذخيرة"، كما أشارت الروسية إلى أن "أفراد الطاقم لقوا حتفهم".