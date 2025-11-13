موسكو تتحدث عن القمة الروسية الأمريكية: ضرورية ولكن

وأشار المصدر في حديثه نقلته إلى أن الجانب الروسي "استعرض وحلل بعناية شديدة" المقابلة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، وخاصة تصريحه حول "التفاهم المتبادل بين وروسيا حول الحاجة إلى التحضير لقمة مثمرة حقا".وأضاف المصدر الدبلوماسي: "هذا بالضبط ما اتفق عليه الرئيسان الروسي والأمريكي خلال محادثتهما الهاتفية في 16 أكتوبر الماضي. في هذا السياق بالذات، ناقش وزير الخارجية الروسي مسألة عقد اجتماع جديد للرئيسين خلال محادثة هاتفية مع ماركو روبيو في 20 أكتوبر. من المؤكد أن عقد قمة أمر ضروري، ولكن يجب أن يسبقه تحضير تنظيمي شامل لتحديد التفاصيل بدقة".وشدد المصدر على أن ذلك لن يكون ممكنا إلا إذا التزمت الولايات المتحدة التزاما راسخا بما تم الاتفاق عليه في أنكوريج.وتابع المصدر القول: "نحن على قناعة بأن التحضيرات العملية للاجتماع بين الرئيسين، يجب أن تُبنى بدقة وفقا لروح التفاهمات التي تم التوصل إليها في ألاسكا".