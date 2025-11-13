مسؤولون أمريكيون يكشفون خيارات عسكرية لترامب بشأن فنزويلا

وأحاط وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، ومسؤولون كبار آخرون الرئيس علما بخيارات عسكرية للأيام المقبلة، حسبما أفادت المصادر.ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن، كما أكد مصدران وفق نيوز، لم يصدر متحدثو تعليقا على الفور، فيما رفض متحدث باسم البنتاغون التعليق.وساهم الأمريكي في تقديم معلومات للعمليات المحتملة، حسب المصادر، ولم تحضر مديرة تولسي غابارد مناقشات البيت الأبيض بسبب عودتها من رحلة خارجية، بينما كان وزير الخارجية في كندا لحضور قمة وزراء خارجية مجموعة السبع.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، دخلت مجموعة حاملة الطائرات "يو " منطقة مسؤولية ، التي تعد الوحدة القتالية الرئيسية للعمليات في وأميركا الجنوبية، وتنضم الحاملة فورد إلى أسطول من المدمرات والطائرات الحربية وأصول العمليات الخاصة الموجودة بالفعل في المنطقة.وخلال الشهرين الماضيين، نفذ ضربات ضد ما لا يقل عن 21 سفينة يزعم أنها تنقل مخدرات من الجنوبية إلى (20 ضربة حتى الآن، مع عملية في أواخر أكتوبر استهدفت قاربين).