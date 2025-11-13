شروط أمريكية جديدة لمنح الأجانب تأشيرات دخول

وذكرت صحيفة " " أن وزير الخارجية أبلغ القنصليات والسفارات الأمريكية حول العالم بهذه التغييرات في برقية.وتوسّع هذه الخطوة نطاق الفحص الطبي الحالي ليشمل الأمراض المعدية، وتمنح مسؤولي التأشيرات مبررا جديدا لرفض المتقدمين، في أحدث جهود للحد من تدفق الهجرة.وجاء في برقية : "يجب مراعاة صحة المتقدم.. بعض الحالات الطبية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والسرطانات، وداء السكري، وأمراض التمثيل الغذائي، والأمراض العصبية، ومشاكل النفسية والأمراض التي تتطلب رعاية طبية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات".وتقترح برقية الخارجية أن تأخذ القنصليات في الاعتبار السمنة عند تحديد ما إذا كانت ستمنح التأشيرات أم لا، مشيرة إلى أنه يمكن للسمنة أن تسبب انقطاع التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب السريري.ووفق الصحيفة الأمريكية، تم صياغة البرقية من قبل القيادة السياسية للوكالة ولم يمر عبر القنوات العادية للمراجعة والتي عادة ما تشمل مدخلات من الموظفين المهنيين، وفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.