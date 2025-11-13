تصنيف أربع جماعات في أوروبا "منظمات إرهابية"

وأكدت الوزارة أن الجماعات المصنفة تورطت في أعمال عنف وتفجيرات، تهدف إلى زعزعة استقرار الدول الغربية وتقويض أسس الحضارة الغربية.ومن بين هذه الجماعات، جاءت "الدفاع الذاتي الطبقي الثوري"، وهي جماعة أناركية ومعادية للرأسمالية تنشط في ، وتبنت سابقا تنفيذ هجمات بعبوات ناسفة استهدفت ومكاتب شركة سكك حديدية كبرى.وشددت على استمرار جهودها في تتبع وتفكيك شبكات "أنتيفا" حول العالم، ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.وبموجب هذا التصنيف، تفرض عقوبات مشددة على كل من يقدم دعما ماليا أو لوجستياً لتلك الجماعات، كما يُحظر عليها التعامل مع الكيانات الأمريكية.