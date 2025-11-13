"بي بي سي" تعتذر لترامب وترفض طلبه بالتعويض

وأوضحت في بيان أنها لن تعرض البرنامج مجددا.وذكرت بيان الهيئة أنه: "بينما تأسف (بي بي سي) بشدة على الطريقة التي تم بها تحرير مقطع الفيديو، إلا أننا لا نوافق إطلاقا على وجود أساس لادعاء التشهير".وأجبر تسريب اتهامات داخلية بالتحيز في البريطانية، بما في ذلك طريقة تحرير عام 2021 لدونالد في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره ، اثنين من أكبر المسؤولين في المؤسسة على ودفع ترامب إلى التهديد برفع دعوى قضائية بقيمة مليار دولار.ويعرض ذلك (بي بي سي) لاحتمال استخدام أموال يدفعها مشاهدوها لتعويض الرئيس الأمريكي عن خطأ ارتكبته، في وقت طالب فيه محامو ترامب (بي بي سي) بسحب برنامج ، والاعتذار للرئيس وتعويضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق به، وإلا فستواجه الهيئة دعوى تطالب بتعويضات لا تقل عن مليار دولار.