واشنطن تدرج 4 كيانات في قائمة الإرهاب العالمي

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية: "شن المتشددون الأناركيون حملات إرهابية في وأوروبا، متآمرين لتقويض أسس الحضارة الغربية من خلال هجماتهم الوحشية".وأضافت الوزارة: "ستُصنّف هذه المجموعات الأربع المناهضة للفاشية كمنظمات إرهابية أجنبية".في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي في منشور على منصة "إكس" : "اليوم، وبناء على التزام الرئيس الأمريكي التاريخي باقتلاع حملة العنف السياسي التي تقودها حركة (أنتيفا)، تُصنّف 4 مجموعات من الحركة كمنظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنّفين بشكل خاص".وأضاف روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية أمتنا من هذه الجماعات الإرهابية المناهضة لأمريكا، والمناهضة للرأسمالية، والمناهضة للمسيحية".