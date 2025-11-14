كارثة في ايران بسبب نفط مهرب والحصيلة 8 قتلى

ووفقا لوكالة " " الإيرانية للأنباء، فقد وقع حادث مأساوي على الطرق الجنوبية لمحافظة ، حيث اصطدمت سيارة نيسان محملة بالوقود غير المرخص بسيارتين أخريين، مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات الثلاث ومقتل أشخاص.وأوضح رئيس شرطة مرور فرج، أحمد كرامي ، أن هذه الحادثة تعد مثالا على العواقب الخطيرة لأنشطة ما يسمى بمركبات "الشوتي"، وأضاف: "إن المركبات التي تستخدم الطرق الجانبية لنقل البضائع المهربة - وخاصة الوقود - غالبا ما تخرج عن المسار وتتصرف بسلوكيات محفوفة بالمخاطر ومجنونة؛ سلوكيات تعرض للخطر ليس فقط حياة السائقين أنفسهم، بل وحياة المواطنين الآخرين أيضا".ولفت إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الضحايا والفاعلين والشبكات المرتبطة بالتهريب.وطالب كرامي أسعد بالتعاون بين الجهات الأمنية والمحلية لتعزيز السيطرة على هذه الظاهرة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددا على أهمية الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة على الطرق عبر الرقم 110.