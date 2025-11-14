روسيا تضع شرطاً مقابل عقد قمة بودابست

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ، ، خلال إفادة صحفية، إن تشترط أن تستند هذه المحادثات فعليا إلى النتائج الإيجابية للقاء الذي عقد في ألاسكا بين الرئيسين.وأضافت أن وزير الخارجية الروسي سبق أن تطرّق إلى هذا الموقف بالتفصيل، مشددة على أن هذا الاستعداد ما زال قائما، بشرط تهيئة الأجواء الملائمة وبناء اللقاء على أساس تقدم ملموس في التحضيرات السابقة.