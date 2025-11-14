ضحايا بحادث اصطدام حافلة بمحطة انتظار وسط ستوكهولم

وأكدت الشرطة وقوع وفيات وإصابات في الحادث، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أن سائق الحافلة جرى توقيفه على خلفية الحادث الذي وصفته بالخطير.وقالت محافظة ستوكهولم في بيانها الأول إن خمسة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان بحالة خطيرة، فيما لم يكشف عن عدد الوفيات بعد.وشهد موقع الحادث انتشارا واسعا لسيارات الشرطة والإسعاف ووحدات الإنقاذ وسط حالة فوضى نتيجة تزامن الحادث مع ساعة الذروة وازدحام المنطقة بالمارة.