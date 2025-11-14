إيران تحتجز ناقلة النفط "تالارا" في مضيق هرمز

وأضاف المسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "السفينة تالارا كانت في رحلة من في الإمارات، إلى عندما اعترضتها القوات الإيرانية".وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية التي حلّلتها "أسوشييتد برس" أن طائرة أميركية مسيّرة من طراز MQ-4C Triton كانت تحلّق فوق المنطقة لساعات، وهي تراقب عملية الاحتجاز.وقالت شركة الأمن البحري الخاصة "أمبري" إن الهجوم شمل اقتراب ثلاثة زوارق صغيرة من الناقلة "تالارا".بدورها، أكدت البحرية البريطانية الحادث، مشيرة إلى أن "نشاطاً تابعاً لدولة ما" الناقلة على تغيير مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.وفي وقت لاحق، قالت شركة " شيب مانجمنت"، ومقرها قبرص، إنها فقدت الاتصال بالسفينة.وأضافت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية، ومنها أجهزة الأمن البحري والشركة المالكة للناقلة، لاستعادة الاتصال.وتمتلك شركة " فاينانس"، ومقرها قبرص، هذه الناقلة.وذكرت مجموعة "فانجارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية ومصادر أمنية بحرية لوكالة "رويترز"، أن الحرس الثوري الإيراني اعترض الناقلة في البحر، وأعاد توجيهها نحو الساحل الإيراني.وفي السنوات الماضية احتجز الحرس الثوري الإيراني سفناً تجارية، مشيراً في كثير من الأحيان إلى مخالفات.