انفجارات ضخمة تهز العاصمة السورية دمشق

وأضافت الوسائل أنه "تم استهداف محيط منطقة المزة 86 ويرجح أنه ناتج عن صاروخ من طائرة مسيرة"، مبينة أن "أصوات سيارات الإسعاف تسمع بوضوح في منطقة المزة".من جهتها قالت السورية إن انفجارا هز منطقة المزة بدمشق ويجري التحقق من طبيعته.وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جسما مجهولا متفجرا سقط في المزة 86 أدى إلى مقتل امراة في الثلاثينيات من عمرها وإصابة آخرين.وأوضحت بعض التقارير أن 3 انفجارات هزت المزة بدمشق، وهي منطقة حساسة تضم العديد من المنشآت الأمنية والعسكرية، مما يجعلها هدفا محتملا للعديد من الهجمات.وذكرت أن الانفجارات وقعت في منطقة المزة وفيلات غربية بالقرب من جامع .كما أفادت مصادر محلية بسقوط صاروخ في شارع "طلعة سوبر ماركت فادي" ما أدى إلى استنفار أمني واسع وانتشار الدوريات في الشوارع المحيطة.