ضغط على ترامب لإقناعه بالعدول عن إجراء اختبارات نووية

ومن المقرر أن يقدم وزير الطاقة رايت، ورئيس النووي الوطني إم ويليامز، وممثلون عن المختبرات الوطنية الأمريكية، تقييما للبيت الأبيض يفيد بأن تفجير سلاح نووي لاختبار الرؤوس الحربية كما اقترح الشهر الماضي هو "أمر غير مجد".يأتي هذا التحرك بعد أن أعلن ترامب في 30 أكتوبر أنه أمر بإجراء اختبارات للأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي تملك لديها برامج ذات صلة، مؤكدا أن هذه العملية ستبدأ على الفور.وسبق أن صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن تجارب القدرات النووية الأمريكية التي تحدث عنها تشمل اختبار وسائل إيصال الشحنات النووية.ولم يؤكد روبيو أن تعتزم استئناف التجارب التي تشمل التفجيرات النووية.وأعرب عن قلقه إزاء وتائر تطور البرنامج النووي الصيني، مشيرا إلى أن وتائر تطور القدرات العسكرية الصينية هي "الأسرع في تاريخ البشرية" وأن "توسيع قدراتها النووية يعتبر جزءا من ذلك".ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الكرملين في تعليقه على تصريحات روبيو حول استئناف التجارب النووية أن سترد في حال تخلت عن حظرها للتجارب.كما أكد وزير الخارجية الروسي أن ستشرع في إجراء تجارب نووية، إذا أقدمت أي قوة نووية أخرى على استئنافها.