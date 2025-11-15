بالفيديو.. ركاب طائرة يوثقون لحظة الانفجار الهائل في مجمع صناعي

وشهدت أمس الجمعة انفجارا ضخما في مصنع للمواد الكيميائية الزراعية بضواحي العاصمة الأرجنتينية، ، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسعفين قولهم إن الحادث أسفر عن إصابة 22 شخصا على الأقل، فيما جرى إخلاء أكثر من 200 شخص من المنطقة المحيطة.ولا تزال أعمدة اللهب المرتفعة، التي يقدر ارتفاعها بنحو 20 مترا، تتصاعد من الموقع، بينما توفر فرق الإطفاء جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.