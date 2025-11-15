زوجة محمد بن سلمان تثير ضجة على السوشيال ميديا

وجاء هذا التبرع ليدعم أهداف الصندوق في تمكين الأطفال المرضى من الوصول إلى أحدث وسائل الرعاية والعلاج، وتحسين جودة حياتهم، والتخفيف من العبء المادي والنفسي عن كاهل أسرهم.وسرعان ما انتشر خبر هذا العطاء على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظي بتفاعل كبير من قبل المغردين والنشطاء. وقد احتلت المبادرة الانسانية موقع الصدارة في النقاشات العامة، وسط إشادات عريضة بقيمة التبرع وسمو الغاية منه، معبرين عن فخرهم بهذا النموذج المشرف للعمل الخيري الذي يعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي.يذكر أن دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول قدم خدماته لأكثر من 3 آلاف مستفيد عبر 26 جمعية ومشروعا نوعيا في مختلف مناطق المملكة، مسجلا تبرعات خلال عام 2024 تجاوزت 72 مليون ، في مؤشر واضح على ثقة المجتمع بهذا الصندوق ودوره الفاعل في تعزيز الرعاية الصحية.